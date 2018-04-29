Жизнь под угрозой: школьник, попавший в ДТП на Нагибина, продавал цветы у дороги из-за больной матери

Стали известны подробности аварии с участием 15-летнего юноши и водителя «семерки». Накануне в донской столице школьник продавал ландыши около проезжей части на проспекте Нагибина. Со слов Бориса, родного дяди пострадавшего, на дороге была пробка.

— Две основные полосы стояли. Свободной была только полоса для общественного транспорта. Племянник вышел на нее, чтобы продать девушке за рулем букет ландышей, — рассказывает корреспонденту 161.ru родственник школьника. — В этот момент на полосу для пассажирского транспорта вылетела «семерка». Водитель несся на большой скорости и сбил племянника.

Сила удара была такова, что юношу отбросило на пять метром от сбившего его автомобиля, а с ног парня слетел ботинок. На скорой подростка увезли в реанимацию БСМП-2. У юноши оказалось пробито легкое, сломана нога. Также врачи диагностировали серьезную черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг.

На месте аварии — ботинок школьника и ландыши

— Саша (имя изменено. — Прим. ред.) сейчас в коме. Врачи не знают, будет ли он жить, — говорит Борис.

Со слов родных, подросток иногда продавал цветы на Нагибина. Все заработанные деньги он отдавал матери на лечение.

— У Саши — многодетная семья. Он — средний сын. У племянника еще семь братьев и сестер. Их мать тяжело больна. У нее проблемы с сердцем, одна почка. Те копейки, что племянник выручал за ландыши, он отдавал маме, чтобы ты купила лекарства, — сообщил Борис.

Редакция 161.ru связалась с водителем семерки. У 24-летнего ростовчанина своя версия событий. Андрей говорит, что скорость не превышал.

— Я ехал по средней полосе. Потом в разрешенном для этого месте перестроился на крайнюю, так как мне надо было припарковаться около «Роствертола» . Мальчик резко выскочил на дорогу. Пусть полицейские делают экспертизу. Скорость, правда, была маленькой. Мне так жаль парня. Это просто караул. Дай Бог, чтобы он поправился.

Родные пострадавшего просят свидетелей ДТП позвонить по телефону: 8-910-278-25-75.