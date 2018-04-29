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В Ярославле на ЮЗОД лоб в лоб столкнулись ЗИЛ и иномарка: легковушку расплющило от удара
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В Ярославле на ЮЗОД лоб в лоб столкнулись ЗИЛ и иномарка: легковушку расплющило от удара 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Серьёзное ДТП произошло сегодня ночью на ЮЗОД в Ярославле. Там в лобовую столкнулись ЗИЛ «Бычок» и легковушка «Ситроен». Авария произошла около часа ночи. От удара легковой автомобиль буквально расплющило. А ЗИЛ, гружёный досками, перевернулся. Из-за удара все доски рассыпало по проезжей части. Оба водителя явно родились в рубашке.
— 65-летний водитель иномарки с незначительными травмами доставлен в больницу. 32-летний водитель ЗИЛа не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
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