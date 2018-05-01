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General Motors может вернуться к производству военной техники
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General Motors может вернуться к производству военной техники 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Автоконцерн США General Motors может вновь вернуться к производству военных автомобилей, сообщил сайт GM Inside News.
Согласно данным издания, автоконцерн подал заявку на использование новой марки автомобилей и техники GM Defence, которая специализируется на разработке военных машин.
Уточняется, что в настоящий момент официального подтверждения о возвращении General Motors к производству военной техники пока нет.
Как отмечает сайт, в настоящее время автоконцерн ведет разработку универсальной надстройки Silent Utility Rover — тяжелого шасси, которое может быть пригодно как для коммерческих машин, так и для военной техники.
Американский автопроизводитель General Motors подал петицию в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США с просьбой разрешить беспилотным автомобилям без руля и тормозов выехать на дороги страны в 2019 году.
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