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Полицейские открыли огонь по угнанному автомобилю
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Полицейские открыли огонь по угнанному автомобилю 

АиФ Санкт-Петербург 16 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Во Фрунзенском районе Петербурга задержаны четверо угонщиков, которые пытались угнать иномарку и сбили сотрудника полиции, их пришлось задерживать со стрельбой, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Данный инцидент произошел на подземном паркинге на Южном шоссе.
После попытки наехать на сотрудника ГИБДД, полицейский произвел четыре выстрела по колесам автомобиля, в котором находились угонщики, тем самым остановив его.
Эти действия остановили четверых преступников.
Сотрудник полиции, на которого был совершен наезд, не пострадал, он продолжил несение службы после оказания медицинской помощи.
Подозреваемые задержаны, доставлены в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.
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