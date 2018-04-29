Ещё
В Петербурге со стрельбой задержали бригаду угонщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге со стрельбой задержали бригаду угонщиков 

Интересант 50 минут назад
Только выпущенные из табельного оружия пули смогли остановить четверых лихачей, подозреваемых в хищении транспортных средств, пытавшихся скрыться от полиции во Фрунзенском районе.
Как стало известно 27 апреля около в 23 часов сотрудниками УМВД РФ на территории подземного паркинга, расположенного на Южном шоссе, была предпринята попытка задержания четырех злоумышленников.
В руки правоохранителей компания не собралась попадаться, поэтому предприняла попытку уйти на автомобиле «Инфинити», совершив при этом наезд полицейского.
Как сообщили сегодня в петербургском главке МВД, с целью остановки злоумышленников один из оперативников произвел четыре выстрела по колесам указанного уходящей от погони иномарки, это помогло остановить авто и задержать находившихся там лиц.
Отмечается, что сбитый полицейский не пострадал и продолжил несение службы.
Интересант: последние новости
Количество погибших в прошлом году в ДТП детей ГИБДД сравнила с численностью учащихся среднеобразовательной школы ДТП с автобусом в Тверской области: погибших паломников уже двое В Петербурге хранилище покрышек оставило десятки автолюбителей без летней «обуви»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение