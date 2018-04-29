В Петербурге со стрельбой задержали бригаду угонщиков

Только выпущенные из табельного оружия пули смогли остановить четверых лихачей, подозреваемых в хищении транспортных средств, пытавшихся скрыться от полиции во Фрунзенском районе.

Как стало известно 27 апреля около в 23 часов сотрудниками УМВД РФ на территории подземного паркинга, расположенного на Южном шоссе, была предпринята попытка задержания четырех злоумышленников.

В руки правоохранителей компания не собралась попадаться, поэтому предприняла попытку уйти на автомобиле « Инфинити », совершив при этом наезд полицейского.

Как сообщили сегодня в петербургском главке МВД, с целью остановки злоумышленников один из оперативников произвел четыре выстрела по колесам указанного уходящей от погони иномарки, это помогло остановить авто и задержать находившихся там лиц.

Отмечается, что сбитый полицейский не пострадал и продолжил несение службы.