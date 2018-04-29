В Петербурге со стрельбой задержали бригаду угонщиков 

Только выпущенные из табельного оружия пули смогли остановить четверых лихачей, подозреваемых в хищении транспортных средств, пытавшихся скрыться от полиции во Фрунзенском районе.
Как стало известно 27 апреля около в 23 часов сотрудниками УМВД РФ на территории подземного паркинга, расположенного на Южном шоссе, была предпринята попытка задержания четырех злоумышленников.
В руки правоохранителей компания не собралась попадаться, поэтому предприняла попытку уйти на автомобиле «Инфинити», совершив при этом наезд полицейского.
Как сообщили сегодня в петербургском главке МВД, с целью остановки злоумышленников один из оперативников произвел четыре выстрела по колесам указанного уходящей от погони иномарки, это помогло остановить авто и задержать находившихся там лиц.
Отмечается, что сбитый полицейский не пострадал и продолжил несение службы.