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В Ростове иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с «Шевроле»: один человек ранен
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В Ростове иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с «Шевроле»: один человек ранен 

161.ru 40 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня утром, 29 апреля, на Капустина в Ростове произошла серьезная авария. На перекрестке столкнулись два автомобиля. Удар был такой силы, что Datsun опрокинулся на крышу.
— ДТП произошло из-за того, что водитель Chevrolet Cruze не уступил дорогу водителю Datsun, который ехал по главной, — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В результате пассажирка Datsun получила травмы, и ее отвезли в больницу. Оба водителя отделались ссадинами.
На трассе «Дон» водитель бензовоза не справился с управлением, и многотонную машину занесло на обочину, где был припаркован другой большегруз. В результате бензовоз врезался в грузовик «Мицубиси». Сила удара был такова, что «Мицубиси» слетел в кювет, снеся при этом металлическое дорожное ограждение. Пострадал 49-летний водитель МАЗа.
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