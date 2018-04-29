В Ростове иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с «Шевроле»: один человек ранен

Сегодня утром, 29 апреля, на Капустина в Ростове произошла серьезная авария. На перекрестке столкнулись два автомобиля. Удар был такой силы, что Datsun опрокинулся на крышу.

— ДТП произошло из-за того, что водитель Chevrolet Cruze не уступил дорогу водителю Datsun, который ехал по главной, — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД

В результате пассажирка Datsun получила травмы, и ее отвезли в больницу. Оба водителя отделались ссадинами.

На трассе «Дон» водитель бензовоза не справился с управлением, и многотонную машину занесло на обочину, где был припаркован другой большегруз. В результате бензовоз врезался в грузовик «Мицубиси». Сила удара был такова, что «Мицубиси» слетел в кювет, снеся при этом металлическое дорожное ограждение. Пострадал 49-летний водитель МАЗа.