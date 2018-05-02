ДТП с автобусом и легковушкой произошло на севере Москвы 

Легковой автомобиль совершил опасный маневр перед автобусом, в результате несколько пассажиров городского транспорта пострадали.
Авария произошла в среду, 2 мая, около 15:00 по адресу: Хорошевское шоссе, в районе дома 7, строение 1.
— Легковой автомобиль совершил опасный маневр перед автобусом 39-го маршрута, — сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». — Чтобы предотвратить столкновение, водитель городского транспорта применил экстренное торможение, в результате в салоне автобуса упали несколько пассажиров. Двое из них получили ушибы и обратились за медицинской помощью.
Как уточнили в пресс-службе, водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД ведут его поиски.