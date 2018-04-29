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Скрытый патруль выявляет нарушителей на дорогах Вологды
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Скрытый патруль выявляет нарушителей на дорогах Вологды 

Вологда.рф 39 минут назад
Фото: Вологда.рф
25 скрытых патрулирований организовано в областной столице с начала года. Сотрудники ГИБДД выявили более сотни нарушений.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, скрытые проверки проводятся по всему регионе. По словам инспекторов, работа ведется двумя патрулями — один автомобиль гражданский, второй — спецмашина. Сотрудники, находящиеся в первом авто, фиксируют нарушения, после чего передают информацию коллегам из автомобиля ГИБДД, которые в установленном законе порядке оформляют протокол.
Такая практика введена из-за роста смертельных ДТП на трассах региона. Их основные причины — выезд на встречную полосу и нарушение правил пешеходам при пересечении проезжей части.
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