Скрытый патруль выявляет нарушителей на дорогах Вологды

25 скрытых патрулирований организовано в областной столице с начала года. Сотрудники ГИБДД выявили более сотни нарушений.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД , скрытые проверки проводятся по всему регионе. По словам инспекторов, работа ведется двумя патрулями — один автомобиль гражданский, второй — спецмашина. Сотрудники, находящиеся в первом авто, фиксируют нарушения, после чего передают информацию коллегам из автомобиля ГИБДД, которые в установленном законе порядке оформляют протокол.

Такая практика введена из-за роста смертельных ДТП на трассах региона. Их основные причины — выезд на встречную полосу и нарушение правил пешеходам при пересечении проезжей части.