Полиция Москвы проводит проверку по факту возможного падения девушки с высоты

В больницу с Зеленодольской улицы столицы доставлена девушка с травмами, которые возможно получить после падения с высоты, по данному факту полиция проводит проверку, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«К нам поступила телефонограмма из медучреждения о доставления к ним с Зеленодольской улицы девушки с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшую госпитализировали.