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Полиция Москвы проводит проверку по факту возможного падения девушки с высоты
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Полиция Москвы проводит проверку по факту возможного падения девушки с высоты 

РИАМО 16 минут назад
В больницу с Зеленодольской улицы столицы доставлена девушка с травмами, которые возможно получить после падения с высоты, по данному факту полиция проводит проверку, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«К нам поступила телефонограмма из медучреждения о доставления к ним с Зеленодольской улицы девушки с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшую госпитализировали.
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