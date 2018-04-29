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В Слободском районе автобус насмерть сбил мужчину
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В Слободском районе автобус насмерть сбил мужчину 

Vyatka-grad.ru 10 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В субботу около 20:30 часов вечера в поселке Вахруши на трассе Киров-Слободской автобус 102 маршрута сбил человека прямо на пешеходном переходе. По предварительным данным, мужчина скончался на месте.
Фото — vk.com/kirovdps
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