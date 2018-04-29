В Слободском районе автобус насмерть сбил мужчину

В субботу около 20:30 часов вечера в поселке Вахруши на трассе Киров-Слободской автобус 102 маршрута сбил человека прямо на пешеходном переходе. По предварительным данным, мужчина скончался на месте.

Фото — vk.com/kirovdps