«Все смотрели, как горела машина, внутри был человек»: полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Перми

В Перми в результате серьезной аварии погиб человек. Полиция ищет свидетелей ДТП.

По предварительной информации краевой полиции, 29 апреля около 4 часов утра по улице Светлогорская в направлении Закамска ехал автомобиль Audi A4. В районе дома № 11 водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

— Навстречу ему ехал автомобиль ВАЗ-21140. От полученных травм 41-летний водитель ВАЗ скончался до приезда скорой помощи, — сообщили в краевой полиции. — Также в больницу с травмами различной степени тяжести госпитализировали 29-летнего мужчину, который находился в автомобиле Audi A4.

Нам удалось пообщаться с очевидцем аварии.

— Я ехал в сторону центра города рано утром. Впереди вижу вспышку, — сообщил 59.ru очевидец ДТП, офицер Росгвардии Баттал Шайдинов. — Горела Audi A4. Причем люди стояли и просто смотрели. Из салона иномарки вывалился водитель, он кричал: «Помогите! Там еще внутри пассажир». Я бросился к дверям машины. Увидел внутри мужчину, вся голова была в крови, он был без сознания. Достать его не получалось. А прохожие просто стояли, никто не помогал. Я стал кричать на них и просить о помощи. Подбежал мужчина, вместе мы вытащили пострадавшего. Потом в Audi A4 произошел еще один небольшой взрыв. Машина продолжала гореть. Я военный, умею оказывать первую медицинскую помощь. Мужчина пришел в себя. Я положил его на бок, он пытался встать, но это запрещено, ведь у него могла быть травма позвоночника. Я был с ним до приезда медиков и полиции. ВАЗ был смят как консервная банка. Очевидцы сказали, что там погибший, его зажало искореженным железом.

По словам другого очевидца, ВАЗ до аварии в то утро ехал по встречке, пересекая сплошные.

Как сообщили в полиции, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Всех очевидцев и свидетелей происшествия просят обратиться по телефонам 246-79-00 или 261-99-99.