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Работы на «Коле» создали пробку протяженностью в 20 км
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Работы на «Коле» создали пробку протяженностью в 20 км 

Ivyborg.ru 39 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
На трассе «Кола» затруднено движение из-за дорожных работ, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Водителям советуют в качестве альтернативы воспользоваться дорогой Петербург — Кировск (через Отрадное).
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