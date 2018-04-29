Столичные полицейские задержали стрелявших из автомобиля в Новой Москве

МОСКВА, 29 апреля. / ТАСС /. Полицейские в Новой Москве задержали двоих мужчин по подозрению в стрельбе из автомобиля, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД России

"Утром в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что из автомобиля на Нововатутинском шоссе слышны звуки, похожие на выстрелы, предположительно, из травматического оружия", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, около 11:00 полицейские на Калужском шоссе задержали автомобиль с двумя подозреваемыми в стрельбе.

"Задержанные доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что информации о пострадавших не поступало.