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Столичные полицейские задержали стрелявших из автомобиля в Новой Москве
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Столичные полицейские задержали стрелявших из автомобиля в Новой Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Новой Москве задержали двоих мужчин по подозрению в стрельбе из автомобиля, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД России.
"Утром в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что из автомобиля на Нововатутинском шоссе слышны звуки, похожие на выстрелы, предположительно, из травматического оружия", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, около 11:00 полицейские на Калужском шоссе задержали автомобиль с двумя подозреваемыми в стрельбе.
"Задержанные доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что информации о пострадавших не поступало.
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