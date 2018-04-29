В ДТП под Лугой погиб человек

В Лужском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к смерти одного из его участников, передают «Невские новости».

Около половины шестого утра 28 апреля на 126-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков столкнулись два легковых автомобиля. По неизвестным обстоятельствам водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигалась Mazda . За рулем японской иномарки находился мужчина 1951 года рождения.

В результате автомобили столкнулись. Водитель Volkswagen 1985 года рождения скончался на месте аварии.