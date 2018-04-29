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В ДТП под Лугой погиб человек
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В ДТП под Лугой погиб человек 

Газета.Ru 31 минуту назад
В Лужском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к смерти одного из его участников, передают «Невские новости».
Около половины шестого утра 28 апреля на 126-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков столкнулись два легковых автомобиля. По неизвестным обстоятельствам водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигалась Mazda. За рулем японской иномарки находился мужчина 1951 года рождения.
В результате автомобили столкнулись. Водитель Volkswagen 1985 года рождения скончался на месте аварии.
По факту случившегося сотрудники регионального управления ГИБДД ГУ МВД России проводят проверку.
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