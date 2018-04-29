В Якутске при масштабном ДТП погиб человек

В четверг, 26 апреля, в Якутске произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, передает «НьюИнформ».

На 7 километра Сергеляхского шоссе столкнулись три автомобиля иностранного производства. По информации сотрудников ГИБДД, авария произошла по вине водителя Nissan , который допустил выезд на полосу встречного движения не большой скорости. В результате действий водителя автомобили Toyota Vitz и Toyota Rav 4 не смогли уйти от лобового столкновения.

По предварительной информации, в результате аварии различные ранения и травмы получили 5 человек, которые находились в автомобилях во время удара. Также известно, что водитель Nissan скончался от полученных травм, не дождавшись скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, который устанавливают причины случившегося.