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В Якутске при масштабном ДТП погиб человек
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В Якутске при масштабном ДТП погиб человек 

Газета.Ru 31 минуту назад
В четверг, 26 апреля, в Якутске произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, передает «НьюИнформ».
На 7 километра Сергеляхского шоссе столкнулись три автомобиля иностранного производства. По информации сотрудников ГИБДД, авария произошла по вине водителя Nissan, который допустил выезд на полосу встречного движения не большой скорости. В результате действий водителя автомобили Toyota Vitz и Toyota Rav 4 не смогли уйти от лобового столкновения.
По предварительной информации, в результате аварии различные ранения и травмы получили 5 человек, которые находились в автомобилях во время удара. Также известно, что водитель Nissan скончался от полученных травм, не дождавшись скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, который устанавливают причины случившегося.
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