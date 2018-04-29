В Якутии при столкновении грузовика и тепловоза погиб человек

Ужасная авария произошла в воскресенье, 22 апреля, в Якутии. По информации управления ГИБДД по Нерюнгринскому району республики, инцидент произошел на железнодорожном переезде, передает «НьюИнформ».

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, который двигался в сторону железнодорожного переезда, не заметил приближения тепловоза. В результате столкновения мужчина, который находился за рулем самосвала, скончался на месте происшествия.