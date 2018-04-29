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В тройном ДТП в Нижегородской области погибла женщина
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В тройном ДТП в Нижегородской области погибла женщина 

Газета.Ru 1 час назад
В Лысковском районе Нижегородской области случилась авария с тремя автомобилями. В результате погибла женщина, которая сидела в кабине грузовика, сообщает информагентство Nation News.
26 апреля примерно в полседьмого утра в Лысковском районе Нижегородской области случилась серьезная авария. Водитель шведского большегруза Scania выехал на встречку, где врезался в такой же грузовик и иномарку Nissan Qashqai.
В результате погибла женщина, примерно 30 лет, она сидела в кабине одного из крупногабаритных авто. Помимо нее еще двое мужчин получили повреждения, однако их жизням ничто не угрожает.
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