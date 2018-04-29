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Женщина погибла в столкновении «Волги» и «Нивы» на Ставрополье
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Женщина погибла в столкновении «Волги» и «Нивы» на Ставрополье 

Газета.Ru 1 час назад
Стало известно о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на Ставрополье и унесло жизнь молодой женщины, передает «НьюИнформ».
По предварительным данным, смертельный инцидент произошел на 38-м километре автодороги «Ставрополь— Изобильный— Новоалександровск— Красногвардейское». Сообщается, что водитель «ГАЗ-21» попытался обогнать другой автомобиль, однако не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения.
В результате автомобиль столкнулся с "Шевроле". Из-за мощного удара 30-летняя пассажирка «Волги» скончалась от многочисленных травм, оба водителя и еще один пассажир были срочно доставлены в медицинское учреждение.
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