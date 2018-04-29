Женщина погибла в столкновении «Волги» и «Нивы» на Ставрополье

Стало известно о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на Ставрополье и унесло жизнь молодой женщины, передает «НьюИнформ».

По предварительным данным, смертельный инцидент произошел на 38-м километре автодороги «Ставрополь— Изобильный— Новоалександровск— Красногвардейское». Сообщается, что водитель «ГАЗ-21» попытался обогнать другой автомобиль, однако не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения.