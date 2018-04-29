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Человек погиб в ДТП с участием четырех фур под Самарой
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Человек погиб в ДТП с участием четырех фур под Самарой 

Газета.Ru 1 час назад
Четыре грузовика попали в аварию на федеральной автомагистрали М‐5 «Урал» в Самарской области, передает телеканал «360».
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
По сообщениям ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:30 на 918-м километре трассы. Четыре фуры столкнулись на пути к Москве. В результате инцидента погиб человек.
"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mercedes. Пострадавшему, которого извлекали из кабины при помощи специального оборудования, была оказана медицинская помощь", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате аварии топливо не разлилось, а также груз не был поврежден. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего.
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