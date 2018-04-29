Ещё
ГИБДД могут вернуть контроль над техосмотров автобусов в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД могут вернуть контроль над техосмотров автобусов в России 

Газета.Ru 1 час назад
В ближайшее время в России могут быть серьезно ужесточены правила технического контроля пассажирского автотранспорта, например, автобусов, передает ФАН.
Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.
По словам Черникова, проведение технического осмотра автобусов и его контроля могут вернуть в область ответственности ГИБДД.
"Подготовлен очень серьёзный законодательный пакет по проведению технического осмотра и его контроля. МВД также вышло с предложением вернуть под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов".
Газета.Ru: последние новости
В Новгородской области смертельное ДТП унесло две жизни В Краснодаре при обрушении храма пострадали четыре человека Автомобиль сбил ребенка на востоке Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Мост глупости» калечит машины7
Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение