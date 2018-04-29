ГИБДД могут вернуть контроль над техосмотров автобусов в России

В ближайшее время в России могут быть серьезно ужесточены правила технического контроля пассажирского автотранспорта, например, автобусов, передает ФАН.

По словам Черникова, проведение технического осмотра автобусов и его контроля могут вернуть в область ответственности ГИБДД.