ГИБДД могут вернуть контроль над техосмотров автобусов в России 

В ближайшее время в России могут быть серьезно ужесточены правила технического контроля пассажирского автотранспорта, например, автобусов, передает ФАН.
Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.
По словам Черникова, проведение технического осмотра автобусов и его контроля могут вернуть в область ответственности ГИБДД.
"Подготовлен очень серьёзный законодательный пакет по проведению технического осмотра и его контроля. МВД также вышло с предложением вернуть под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов".