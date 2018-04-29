Грузовик перевернулся у ТЦ «Золотой Вавилон» в Москве

Серьезное ДТП произошло на северо‐востоке Москвы, где грузовик Scania перевернулся на съезде в проезд Серебрякова в районе Ярославского шоссе по дороге, ведущей к крупному торговому центру «Золотой Вавилон», сообщает телеканал «360».

В результате пострадал водитель. Его увезли в больницу. Сведений о других пострадавших нет. Инцидент произошел в 06:00 в среду, 25 апреля. По предварительным данным, фура наехала на препятствие и перевернулась.

На месте происшествия работают экстренные службы и дорожные инспекторы. Выезжал также эвакуатор. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.