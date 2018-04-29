В Новгородской области водитель автобуса сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Два ДТП произошли под Новгородом, сообщает информагентство Nation News.

Первый инцидент произошел в 8:30 утра, во вторник, на улице Большая Московская. По предварительным данным, ДТП совершилось по вине пешехода. Водитель автобуса совершил наезд на женщину 1969 года рождения, которая шла на красный свет по регулируемой «зебре». Водитель скрылся с места события.

Номер автобуса и имя водителя не установлены. Ведется розыск правонарушителя. Женщина получила травмы, однако самостоятельно обратилась в местный пункт оказания медицинской помощи.

Второе ДТП произошло после обеда во вторник, в 14.30, на проспекте Александра Корсунова. По сообщениям местных СМИ, за рулем машины марки Jeep Grand Cherokee находился 51-летний местный житель.

На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на молодого человека 1996 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в Новгородскую областную больницу с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой