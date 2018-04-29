Ещё
Пенсионер на скутере попал под колеса легковушки в Новгородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионер на скутере попал под колеса легковушки в Новгородской области 

Газета.Ru 1 час назад
Дорожно-транспортное происшествие с участием пенсионера произошло в Новгородской области: водитель на отечественном авто сбил пенсионера на скутере, передает ФАН.
Автомобильная авария произошла в понедельник, 16 апреля, около 14:35 часов в Маловишерском районе на 62 километре дороги Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи.
Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 25-летний водитель, допустил наезд на 65-летнего мужчину на скутере «Мотолэнд VXR5». Пенсионер получил ушиб головного мозга. Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение.
Газета.Ru: последние новости
В Новгородской области смертельное ДТП унесло две жизни В Краснодаре при обрушении храма пострадали четыре человека В Великом Новгороде невнимательный водитель сбил пенсионерку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Мост глупости» калечит машины7
Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение