Пенсионер на скутере попал под колеса легковушки в Новгородской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием пенсионера произошло в Новгородской области: водитель на отечественном авто сбил пенсионера на скутере, передает ФАН.

Автомобильная авария произошла в понедельник, 16 апреля, около 14:35 часов в Маловишерском районе на 62 километре дороги Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи.