В Новгородской области смертельное ДТП унесло две жизни

В среду, 18 апреля, в восемь вечера на отрезке трассы под Великим Новгородом «Великий Новгород — Луга — Новое Овсино» водитель не рассчитал безопасную скорость, врезался в дерево и слетел в кювет, передает информагентство Nation News.

За рулем автомобиля «ВАЗ-2112» находился 26-летний мужчина. От силы удара водитель погиб на месте. Второй пассажир успел дожить до прибытия медиков, но погиб в карете «скорой помощи», по данным местных СМИ.