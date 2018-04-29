В Новгородской области смертельное ДТП унесло две жизни 

В среду, 18 апреля, в восемь вечера на отрезке трассы под Великим Новгородом «Великий Новгород — Луга — Новое Овсино» водитель не рассчитал безопасную скорость, врезался в дерево и слетел в кювет, передает информагентство Nation News.
За рулем автомобиля «ВАЗ-2112» находился 26-летний мужчина. От силы удара водитель погиб на месте. Второй пассажир успел дожить до прибытия медиков, но погиб в карете «скорой помощи», по данным местных СМИ.
Напомним, также страшное ДТП произошло в минувшее воскресенье на Ямале. В Пуровском районе ЯНАО на 77 километре трассы Новый Уренгой-Ямбург столкнулись автобус «КамАЗ» и «МАЗ». В салоне автобуса находилось 17 вахтовиков. Пострадали 14 человек, четверых отправили в больницу города Новый Уренгой, десять человек получили травмы легкой степени тяжести, по информации агентства Ura.ru.