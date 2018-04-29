Владелец иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе в микрорайоне Подольска 

В Подольске водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе, на данный момент он находится в реанимации, передает РИАМО.
В микрорайоне Климовск 21 апреля в 21:00 на улице Серпуховской водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-331195», двигаясь со стороны поселка МИС, в сторону улицы Симферопольской, в районе дома N116 совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта.
"От удара пешехода отбросило на автомобиль Volkswagen Polo, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия мужчина, местный житель 46 лет, с диагнозом «Сочетанная травма, переломы ребер, ушиб головного мозга» доставлен в реанимацию", — говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.