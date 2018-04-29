Владелец иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе в микрорайоне Подольска

В Подольске водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе, на данный момент он находится в реанимации, передает РИАМО

В микрорайоне Климовск 21 апреля в 21:00 на улице Серпуховской водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-331195», двигаясь со стороны поселка МИС, в сторону улицы Симферопольской, в районе дома N116 совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта.