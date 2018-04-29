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Под Брянском автоледи вылетела с трассы, погибла 52-летняя пассажирка
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Под Брянском автоледи вылетела с трассы, погибла 52-летняя пассажирка 

Газета.Ru 1 час назад
Авария со смертельным исходом произошла в среду, 18 апреля, в Унечском районе Брянской области. Трагедия зафиксирована на 104-километре федеральной автодороги между Брянском и Новозыбковом, сообщает «Инфореактор».
По предварительной информации, 32-летняя женщина, сидевшая за рулем машины Kio Rio, потеряла контроль над управлением авто. В результате автомобиль вылетел на полосу встречного движения и впоследствии перевернулся.
Серьезные травмы получила 52-летняя женщина, находившаяся в салоне иномарки. Она скончалась на месте до приезда экстренных служб. Автоледи вскоре была отпущена на амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.
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