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Иномарка въехала в припаркованный микроавтобус в Петербурге
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Иномарка въехала в припаркованный микроавтобус в Петербурге 

Газета.Ru 17 минут назад
ДТП с участием двух автомобилей произошло в Центральном районе Санкт-Петербурга, передают «Невские новости».
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, ранним утром 28 апреля на набережной реки Мойки автомобиль марки Volkswagen Polo въехал в припаркованный микроавтобус. По одной из версий водитель не справился с управлением.
В результате происшествия передняя часть легкового автомобиля оказалась серьезно повреждена. На место происшествия были вызваны сотрудники ДПС и спасатели.
По факту ДТП проводится проверка. О пострадавших не сообщается.
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