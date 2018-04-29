Иномарка въехала в припаркованный микроавтобус в Петербурге 

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Центральном районе Санкт-Петербурга, передают «Невские новости».
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, ранним утром 28 апреля на набережной реки Мойки автомобиль марки Volkswagen Polo въехал в припаркованный микроавтобус. По одной из версий водитель не справился с управлением.
В результате происшествия передняя часть легкового автомобиля оказалась серьезно повреждена. На место происшествия были вызваны сотрудники ДПС и спасатели.
По факту ДТП проводится проверка. О пострадавших не сообщается.