Иномарка въехала в припаркованный микроавтобус в Петербурге

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Центральном районе Санкт-Петербурга, передают «Невские новости».

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, ранним утром 28 апреля на набережной реки Мойки автомобиль марки Volkswagen Polo въехал в припаркованный микроавтобус. По одной из версий водитель не справился с управлением.

В результате происшествия передняя часть легкового автомобиля оказалась серьезно повреждена. На место происшествия были вызваны сотрудники ДПС и спасатели.

По факту ДТП проводится проверка. О пострадавших не сообщается.