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Грузовой поезд протаранил трактор в Перми
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Грузовой поезд протаранил трактор в Перми 

Газета.Ru 1 час назад
Грузовой поезд столкнулся с трактором в Перми, передает телеканал «360».
Водитель транспортного средства по непонятной причине решил выехать на пути. Очевидец снял произошедшее на видео.
Грузовой состав медленно ехал по своим путям, когда из ниоткуда появился трактор. Несколько секунд поезд буквально тащил транспортное средство на своем «носу». В результате аварии тракторист получил серьезные повреждения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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