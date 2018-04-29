В Выборге водитель «ГАЗ» насмерть сбил 67-летнего пешехода

В Выборге Ленинградской области водитель автомобиля насмерть сбил пешехода. Инцидент был зафиксирован на Московском проспекте 24 апреля, передает «НьюИнформ».

Согласно предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, 47-летний водитель отечественного «ГАЗ» осуществлял движение задним ходом по тротуару. Он не заметил пенсионера, который шел позади транспортного средства.

Водитель задавил 67-летнего мужчину. Пожилой житель Выборга скончался в стенах медицинского учреждения от полученных травм.