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Иномарку за 6 млн рублей угнали в Красногорске
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Иномарку за 6 млн рублей угнали в Красногорске 

Газета.Ru 1 час назад
Mercedes стоимостью 6 миллионов рублей угнали с неохраняемой стоянки в Красногорске, передает телеканал «360».
Инцидент произошел 25 апреля. С заявлением об угоне в правоохранительные органы обратился зять владелицы авто. В данный момент оперативники проводят розыскные мероприятия, устанавливают обстоятельства и свидетелей происшествия.
На днях сообщалось об угоне иномарки Jaguar в Краснодаре. Там автовор подошел к делу с выдумкой. Для того, чтобы осуществить угон, он заказал эвакуатор, привез машину в свой гараж, а через пару дней пригнал ее на станцию техобслуживания, чтобы отремонтировать двигатель для дальнейшего пользования.
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