Иномарку за 6 млн рублей угнали в Красногорске

Mercedes стоимостью 6 миллионов рублей угнали с неохраняемой стоянки в Красногорске, передает телеканал «360».

Инцидент произошел 25 апреля. С заявлением об угоне в правоохранительные органы обратился зять владелицы авто. В данный момент оперативники проводят розыскные мероприятия, устанавливают обстоятельства и свидетелей происшествия.