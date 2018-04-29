В Кемерово водитель иномарки совершил наезд на двух девушек

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 22 апреля, в Кемерово. По информации местного управления ГИБДД, авария произошла по вине двух девушек, которые переходили проезжую часть на красный сигнал светофора, передает «НьюИнформ».

Отмечается, что водитель иномарки допустил наезд на двух девушек, перебегающих дорогу на запрещающий сигнал светофора. Столкновение произошло не большой скорости, несмотря на то, что водитель пытался избежать инцидента и использовал экстренное торможение.

Пострадавших госпитализировали в местные медицинские учреждения, где им будет оказана вся необходимая помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины аварии и проводят опрос свидетелей.