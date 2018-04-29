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Из-за массового ДТП под Сызранью водителя зажало в кабине грузовика
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Из-за массового ДТП под Сызранью водителя зажало в кабине грузовика 

Газета.Ru 1 час назад
Cтало известно о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на 918-м километре автомобильной дороги М-5 и привело к огромным пробкам на трассе, передает «НьюИнформ».
Сообщается, что четыре грузовых автомобиля столкнулись по невыясненным причинам. В результате этого в кабине одного из большегрузов оказался зажат 50-летний мужчина.
Известно, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, которые оказали медицинскую помощь пострадавшим. Спасатели вытаскивали застрявшего мужчину.
Кроме того, из-за инцидента на трассе образовались крупные пробки, движение было ограничено. Обстоятельства аварии выясняются специалистами.
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