Из-за массового ДТП под Сызранью водителя зажало в кабине грузовика

Cтало известно о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на 918-м километре автомобильной дороги М-5 и привело к огромным пробкам на трассе, передает «НьюИнформ».

Сообщается, что четыре грузовых автомобиля столкнулись по невыясненным причинам. В результате этого в кабине одного из большегрузов оказался зажат 50-летний мужчина.

Известно, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, которые оказали медицинскую помощь пострадавшим. Спасатели вытаскивали застрявшего мужчину.

Кроме того, из-за инцидента на трассе образовались крупные пробки, движение было ограничено. Обстоятельства аварии выясняются специалистами.