Ещё
В Кировской области трое погибли в ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кировской области в ДТП погибли три человека 

RT на русском 46 минут назад
Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
В результате ДТП в Оричевском районе Кировской области погибли три человека, ещё четверо пострадали.
На трассе столкнулись автомобили ВАЗ 2115 и Nissan Qashqai, который выехал на встречную полосу.
«В результате происшествия два пассажира ВАЗ-2115, юноша и девушка, и женщина-пассажир автомобиля Nissan Qashqai от полученных травм погибли на месте ДТП. Водители обоих автомобилей, а также полуторагодовалая и девятилетняя девочки, пассажиры автомобиля Nissan Qashqai, получили травмы и были госпитализированы», — приводит Интерфакс сообщение регионального УМВД.
Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.
RT на русском: последние новости
В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов В Мексике столкнулись 50 автомобилей Невский проспект частично перекроют 28 апреля из-за ремонта
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?1
«Мост глупости» калечит машины7
Названа опасность старта со второй передачи44
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение