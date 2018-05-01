Ещё
ДТП под Кировом: три человека погибли, четверо пострадали
Далее:
Читайте также:
Ещё

ДТП под Кировом: три человека погибли, четверо пострадали 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На трассе Киров-Советск столкнулись два автомобиля. Три человека погибли, четверо, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщили в УМВД РФ по Кировской области.
Вечером в понедельник, 30 апреля, Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2115. От полученных травм на месте скончались пассажиры "Лады" — девушка и молодой человек. Также погибла женщина, ехавшая в Nissan.
Водители обоих автомобилей, а также полуторагодовалая и девятилетняя девочки, пассажиры иномарки, госпитализированы, передает РИА Новости.
Вести.Ru: последние новости
В Мексике произошла авария с участием более 50 автомобилей, есть раненые Машина протаранила людей у ночного клуба в Ньюпорте Ожесточенное противостояние водителей на Варшавском шоссе попало на видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
«Мост глупости» калечит машины7
В Кировской области трое погибли в ДТП
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение