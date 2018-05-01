ДТП под Кировом: три человека погибли, четверо пострадали

На трассе Киров-Советск столкнулись два автомобиля. Три человека погибли, четверо, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщили в УМВД РФ по Кировской области.

Вечером в понедельник, 30 апреля, Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2115. От полученных травм на месте скончались пассажиры " Лады " — девушка и молодой человек. Также погибла женщина, ехавшая в Nissan.