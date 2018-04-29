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В ДТП под Кировом погибли четверо взрослых и ребенок
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В ДТП под Кировом погибли четверо взрослых и ребенок 

Газета.Ru 17 минут назад
Столкновение двух легковых автомобилей возле деревни Гребенки, расположенной в Кировской области, привело к смерти пятерых человек, включая одного ребенка, сообщает телеканал «360».
На дороге столкнулись Volkswagen и «ВАЗ-2114».
Все пятеро пассажиров автомобиля отечественной марки погибли. Происшествие было зафиксировано очевидцами в 19:30.
В текущий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности ДТП. По имеющимся сведениям, хозяина Volkswagen ранее лишали прав. Пострадавших, которые находились в салоне иномарки, пришлось извлекать при помощи специальной техники.
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