В ДТП под Кировом погибли четверо взрослых и ребенок 

Столкновение двух легковых автомобилей возле деревни Гребенки, расположенной в Кировской области, привело к смерти пятерых человек, включая одного ребенка, сообщает телеканал «360».
На дороге столкнулись Volkswagen и «ВАЗ-2114».
Все пятеро пассажиров автомобиля отечественной марки погибли. Происшествие было зафиксировано очевидцами в 19:30.
В текущий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности ДТП. По имеющимся сведениям, хозяина Volkswagen ранее лишали прав. Пострадавших, которые находились в салоне иномарки, пришлось извлекать при помощи специальной техники.