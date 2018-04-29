В ДТП под Кировом погибли четверо взрослых и ребенок

Столкновение двух легковых автомобилей возле деревни Гребенки, расположенной в Кировской области, привело к смерти пятерых человек, включая одного ребенка, сообщает телеканал «360».

На дороге столкнулись Volkswagen и «ВАЗ-2114».

Все пятеро пассажиров автомобиля отечественной марки погибли. Происшествие было зафиксировано очевидцами в 19:30.