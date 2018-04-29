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Автобус наехал на пешехода в Москве
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Автобус наехал на пешехода в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
На сайте YouTube был опубликован видеоролик, на котором видно как автобус наезжает на пешехода в Багратионовском проезде, между станцией метро Фили и ТРЦ «Филион».
В комментарии к видеозаписи пользователя, который опубликовал видео, говорится, что инцидент произошел 28 апреля, 2018 года в 13.39, эту информацию подтверждают данные видеорегистратора, которые видны в кадре.
На видео видно, как мужчин шагнул на дорогу перед автобусом, после чего был им сбит. На кадрах ролика видно, что пешеход переходил дорогу вне зоны перехода и не посмотрел по сторонам перед тем, как начать движение. В комментарии к видео говорится, что пострадавший «отделался сильными ушибами».
Ранее в апреле сообщалось, что в Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковым автомобилем.
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