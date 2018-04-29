Ещё
Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе из автомобиля в ТиНАО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе из автомобиля в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.
«В полицию поступило сообщение, что из автомобиля на Нововатутинском проспекте слышны звуки, похожие на выстрелы, по предварительнным данным, из травматического оружия. На Калужском шоссе был задержан автомобиль с двумя мужчинами, подозреваемыми в стрельбе. Они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сведений о пострадавших не поступало.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что по указанному адресу стрельба осуществлялась из свадебного кортежа.
Агентство «Москва»: последние новости
«Автостат»: За январь-март в столице и Подмосковье продано 29 новых автомобилей Maserati Движение ограничено на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе из-за опрокидывания КамАЗа РСА не поддержал идею применения европротокола при всех ДТП без пострадавших
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Мост глупости» калечит машины7
Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение