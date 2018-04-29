Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе из автомобиля в ТиНАО

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

«В полицию поступило сообщение, что из автомобиля на Нововатутинском проспекте слышны звуки, похожие на выстрелы, по предварительнным данным, из травматического оружия. На Калужском шоссе был задержан автомобиль с двумя мужчинами, подозреваемыми в стрельбе. Они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сведений о пострадавших не поступало.