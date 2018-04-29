Внедорожник сбил «юного инспектора движения» в Москве

Днем в субботу, 28 апреля, внедорожник сбил 12‐летнего мальчика на северо‐востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

50-летний водитель выезжал из двора собственного дома в Свиблове на внедорожнике Mitsubishi Outlander, как вдруг из-за припаркованной неподалеку от выезда машины выбежал пятиклассник.

Примечательно, что мальчик был членом отряда Юных инспекторов движения (ЮИД) — творческого объединения школьников, которые пропагандируют безопасное поведение на улицах и дорогах для детей. Как раз недавно, 25 апреля, к детям в школу приходил инспектор ГИБДД и беседовал о важности соблюдения правил дорожного движения.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу. Медики обнаружили у него ушиб живота и закрытый перелом пальца ноги.

Правоохранительные органы проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

43‐летнего сочинского водителя, который сбил мальчика и скрылся, на год лишили водительских прав. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.