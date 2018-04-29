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Внедорожник сбил «юного инспектора движения» в Москве
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Внедорожник сбил «юного инспектора движения» в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Днем в субботу, 28 апреля, внедорожник сбил 12‐летнего мальчика на северо‐востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
50-летний водитель выезжал из двора собственного дома в Свиблове на внедорожнике Mitsubishi Outlander, как вдруг из-за припаркованной неподалеку от выезда машины выбежал пятиклассник.
Примечательно, что мальчик был членом отряда Юных инспекторов движения (ЮИД) — творческого объединения школьников, которые пропагандируют безопасное поведение на улицах и дорогах для детей. Как раз недавно, 25 апреля, к детям в школу приходил инспектор ГИБДД и беседовал о важности соблюдения правил дорожного движения.
Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу. Медики обнаружили у него ушиб живота и закрытый перелом пальца ноги.
Правоохранительные органы проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.
43‐летнего сочинского водителя, который сбил мальчика и скрылся, на год лишили водительских прав. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.
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