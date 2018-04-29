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В Приморье в страшном ДТП погиб 4-месячный ребенок
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В Приморье в страшном ДТП погиб 4-месячный ребенок 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Возбуждено уголовное дело.
ДТП, авто. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю
В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 9 км автодороги «Уссурийск — Комиссарово». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи.
Установлено, что 24-летний водитель автомашины Ниссан Эксперт двигался со стороны села Украинка Пограничного района в направлении села Сергеевка, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — парапетное ограждение моста.
В результате аварии женщина — пассажирка доставлена в больницу с травмами различными степени тяжести, ее 4-х месячный ребенок сканчался на месте происшествия. Водитель не пострадал.
Водитель управлял автомашиной без водительского удостоверения, ранее обучения на право управления транспортным средством не проходил,
Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.
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