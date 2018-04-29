Карельский подросток госпитализирован после падения со стула в «Икее»

Юный петрозаводчанин решил подкрепиться в торговом центре в Ленинградской области.

Юный житель Карелии решил подкрепиться в торговом центре «Мега-Дыбенко», но оказался в больнице с травмой головы, пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы

Как стало известно 47news, в седьмом часу вечера 27 апреля во всеволожскую районную больницу был доставлен 16-летний житель города Петрозаводска. Медики диагностировали у подростка внутричерепную травму и в состоянии средней тяжести поместили его в отделение травматологии.