Карельский подросток госпитализирован после падения со стула в «Икее» 

Юный петрозаводчанин решил подкрепиться в торговом центре в Ленинградской области.
Юный житель Карелии решил подкрепиться в торговом центре «Мега-Дыбенко», но оказался в больнице с травмой головы, пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.
Как стало известно 47news, в седьмом часу вечера 27 апреля во всеволожскую районную больницу был доставлен 16-летний житель города Петрозаводска. Медики диагностировали у подростка внутричерепную травму и в состоянии средней тяжести поместили его в отделение травматологии.
По предварительным данным, юноша упал со стула в ресторане «Икеа». С представителем компании связаться не удалось.
По материалам: ptzgovorit.ru