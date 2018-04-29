Смертельное ДТП произошло под Петербургом 

В четверг вечером, 26 апреля, на одной из дорог под Санкт-Петербургом произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, передает «НьюИнформ».
Так, по информации отдела пропаганды УГИБДД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошло из-за другого автомобильного инцидента.
Сообщается, что у грузовика-бензовоза, который также следовал по автомобильной дороге, загорелось колесо, из-за чего водитель транспортного средства остановился и предпринял действия для тушения возгорания.
Крупная авария произошла по вине водителя маршрутного транспортного средства, который объезжал загоревшийся грузовик по встречной полосе. Из-за действий водителя пассажирского транспортного средства произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем.
В результате инцидента водитель легковушки погиб. На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС, который выясняют все обстоятельства произошедшего.