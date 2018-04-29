Мотоциклист попал под колеса такси в жестком ДТП во Владивостоке

Серьезное ДТП при участии мотоциклиста и автомобиля такси произошло во Владивостоке в пятницу, 20 апреля, сообщает «Инфореактор».

Как стало известно, авария произошла в районе улицы Ладыгина. Сообщается, что там автомобиль такси на высокой скорости сбил байкера. По словам очевидцев, мотоциклист продемонстрировал настоящие чудеса эквилибристики и даже не получил серьезных травм. Повреждения получили лишь транспортные средства участников ДТП.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.