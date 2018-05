«Заявка прямо в ад»: пользователи — о необычном заказе такси во Владивостоке

Пользователи Сети удивились необычной заявке, которая поступила в таксомоторную компанию Владивостока, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на nnewvl.

В заявке говорится, что необходима машина универсал с Борисенко, 100б до Морского кладбища. С собой заказчик возьмет большой черный мешок и лопату. За услугу предлагали заплатить 170 рублей.

Отметим, что заявка удивила пользователей, которые сразу же стали гадать, что находится в мешке.

A post shared by ННВ ННовый Владивосток (@nnewvl) on Apr 30, 2018 at 3:24am PDT