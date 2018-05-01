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«Заявка прямо в ад»: пользователи — о необычном заказе такси во Владивостоке
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«Заявка прямо в ад»: пользователи — о необычном заказе такси во Владивостоке 

Primpress 1 мая 2018
Фото: Primpress
Пользователи Сети удивились необычной заявке, которая поступила в таксомоторную компанию Владивостока, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на nnewvl.
В заявке говорится, что необходима машина универсал с Борисенко, 100б до Морского кладбища. С собой заказчик возьмет большой черный мешок и лопату. За услугу предлагали заплатить 170 рублей.
Отметим, что заявка удивила пользователей, которые сразу же стали гадать, что находится в мешке.
A post shared by ННВ ННовый Владивосток (@nnewvl) on Apr 30, 2018 at 3:24am PDT
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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