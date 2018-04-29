В Великом Новгороде невнимательный водитель сбил пенсионерку 

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В ДТП под Кировом погибли четверо взрослых и ребенок

В Стрельне автомобилист устроил ДТП с мотоциклом

Маршрутка, автобус и Mazda столкнулись в Кривом Роге, погибли восемь человек