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В Великом Новгороде невнимательный водитель сбил пенсионерку
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В Великом Новгороде невнимательный водитель сбил пенсионерку 

Газета.Ru 1 час назад
В Великом Новгороде произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход, сообщает информагентство Nation News.
ДТП случилось в 16:25 на проспекте А. Корсунова в Великом Новгороде. За рулем автомобиля Chevrolet Lacetti находилась 35-летняя женщина. Автоледи двигалась задним ходом и не заметила, что совершила наезд на 66-летнюю пенсионерку. Пешеход получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую осмотрели медики на месте происшествия.
По данным пресс-службы областной Госавтоинспекции, вчера в городе было зафиксировано еще одно ДТП с участием трех автомобилей. 33-летняя женщина, находившаяся за рулем машины марки Daewoo Nexia, выезжала с прилегающей территории. Автоледи не пропустила Renault SANDERO. От столкновения водитель Renault вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль ВАЗ-21091. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции области, в аварии пострадала виновница ДТП, водитель Nexia получила телесные повреждения.
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