Праздники начались: ГИБДД ловит пьяных водителей каждые 10 минут

Только за одну ночь отстранено от вождения шесть нетрезвых водителей Карелии.

В Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районе сотрудники специализированной роты ДПС и Управления ГИБДД патрулируют дороги, проводят рейды группами нарядов ДПС.

Так, в 9-30 в Прионежском районе на автодороге «Подъезд к Петрозаводску — аэропорт Бесовец» (3 км) автоинспекторы отстранили от управления 30-летнего жителя поселка Деревянное, водителя автомобиля « Фольксваген » в состоянии опьянения. Еще через 10 минут, в автомобиле «Нива» 41 — летний водитель оказался пьян. В отношении водителей составлены административные материалы по ст. 12.8. «Управление в состоянии опьянения», материалы будут направлены в суд для принятия решения.

В целом по республике в ночь с 28 на 29 апреля автоинспекторы отстранили от управления транспортом шесть водителей в состоянии опьянения.

Рейдовые мероприятия группами нарядов ДПС продлятся 30 апреля и 1 мая в населенных пунктах Прионежского, Пряжинского, Кондопожского районов. Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к действиям пьяных водителей, и по всем фактам незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции своего района или с мобильного телефона на короткий номер 102.