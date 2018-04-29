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Праздники начались: ГИБДД ловит пьяных водителей каждые 10 минут
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Праздники начались: ГИБДД ловит пьяных водителей каждые 10 минут 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Только за одну ночь отстранено от вождения шесть нетрезвых водителей Карелии.
В Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районе сотрудники специализированной роты ДПС и Управления ГИБДД патрулируют дороги, проводят рейды группами нарядов ДПС.
Так, в 9-30 в Прионежском районе на автодороге «Подъезд к Петрозаводску — аэропорт Бесовец» (3 км) автоинспекторы отстранили от управления 30-летнего жителя поселка Деревянное, водителя автомобиля «Фольксваген» в состоянии опьянения. Еще через 10 минут, в автомобиле «Нива» 41 — летний водитель оказался пьян. В отношении водителей составлены административные материалы по ст. 12.8. «Управление в состоянии опьянения», материалы будут направлены в суд для принятия решения.
В целом по республике в ночь с 28 на 29 апреля автоинспекторы отстранили от управления транспортом шесть водителей в состоянии опьянения.
Рейдовые мероприятия группами нарядов ДПС продлятся 30 апреля и 1 мая в населенных пунктах Прионежского, Пряжинского, Кондопожского районов. Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к действиям пьяных водителей, и по всем фактам незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции своего района или с мобильного телефона на короткий номер 102.
По материалам: ptzgovorit.ru
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