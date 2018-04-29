Из-за дорожных работ на трассе «Кола» пробка в 20 км 

Двадцатикилометровая пробка скопилась в Ленобласти на трассе «Кола», причиной затора стали аварийные дорожные работы, сообщает «Фонтанка».
В экстренном режиме ремонтируют Ладожский мост, сотрудники ГИБДД советуют водителям выбирать альтернативные маршруты.
Затор растянулся более чем на 20 километров.
Пробка начинается прямо от съезда с Кольцевой автодороги.
Медленнее всего автомобили движутся в районе деревни Разметелево.
Движение на месте работ регулируют сотрудники ДПС на месте.
Сейчас скорость движения транспорта на трассе составляет порядка 7 км/ч.