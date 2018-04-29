Пьяный москвич повздорил с братом и умер

В ночь на 29 апреля в отделение полиции позвонила 62‐летняя женщина и сообщила о странной смерти своего младшего сына. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Москвичка рассказала сотрудникам полиции, что в 22:00 услышала, как на кухне скандалят два ее сына. Ссора продолжалась три с половиной часа, после чего старший брат отправился спать, а младший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, остался на кухне. Тогда женщина решила пойти поговорить с мужчиной, но обнаружила сына мертвым. Он сидел на полу в луже крови.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, не обнаружили рядом с погибших предсмертной записки. Труп был отправлен в морг на экспертизу.

По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление этиловым спиртом.

По факту произошедшего проводится проверка.

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