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Пьяный москвич повздорил с братом и умер
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Пьяный москвич повздорил с братом и умер 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В ночь на 29 апреля в отделение полиции позвонила 62‐летняя женщина и сообщила о странной смерти своего младшего сына. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Москвичка рассказала сотрудникам полиции, что в 22:00 услышала, как на кухне скандалят два ее сына. Ссора продолжалась три с половиной часа, после чего старший брат отправился спать, а младший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, остался на кухне. Тогда женщина решила пойти поговорить с мужчиной, но обнаружила сына мертвым. Он сидел на полу в луже крови.
Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, не обнаружили рядом с погибших предсмертной записки. Труп был отправлен в морг на экспертизу.
По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление этиловым спиртом.
По факту произошедшего проводится проверка.
Крупное ДТП произошло в Красноярске: «Жигули» и большегруз лоб в лоб столкнулись на Шинной улице. Как стало известно, водитель легковушки находился в нетрезвом состоянии, он госпитализирован с тяжелыми травмами.
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