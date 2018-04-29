В Пензе зафиксировали очередное ДТП с участием машины «Яндекс. Такси»

В Пензе очевидцы сообщают об аварии в микрорайоне Терновка с участием автомобиля компании « Яндекс . Такси».

Фотографии с места происшествия выложил один из участников сообщества группы «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, инцидент произошел на Терновском мосту.

Судя по снимкам, машины получили незначительные повреждения, но многих горожан возмущает участившиеся аварии, которые провоцируют водители такси этой компании.

«Там реально гонщики работают, я ничего не имею против быстрой езды, скорее даже за нее, но при этом надо включать голову», — написал один из горожан.