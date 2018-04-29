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«Мы спали, повисли на ремнях»: туристка из перевернувшегося автобуса рассказала, как произошло ДТП
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«Мы спали, повисли на ремнях»: туристка из перевернувшегося автобуса рассказала, как произошло ДТП 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью автобус с туристами из Первоуральска перевернулся, упав в кювет, на 152-м километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М7 „Волга“ в районе посёлка Совхозный.
Как ранее сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, когда 45-летний водитель разворачивался задним ходом, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Старшая туристической группы Любовь Петровна рассказала E1.RU, как всё произошло.
— Это случилось ночью, мы все спали, — говорит Любовь Петровна. — Мы не успели испугаться, автобус не падал сильно, он очень медленно упал, плавно начал оседать в эту канаву. Мы повисли на ремнях, никто не пострадал, мы просто потом отцепили друг друга и вышли. Вылезали из автобуса через лобовое стекло — оно разбилось, мы через него вышли.
Любовь Петровна рассказала, что у них сборная группа, их экскурсовод сотрудничает с казанской турфирмой. Через эту казанскую турфирму и была разработана экскурсионная программа с проживанием.
— Никакой паники не было, всё было очень спокойно, — добавила Любовь Петровна. — Никаких претензий никто не имеет, в скором времени нас заберёт новый автобус и отвезёт дальше по маршруту — в Казань.
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