Ещё
12 человек погибли при ДТП в Нигерии
Далее:
Читайте также:
Ещё

12 человек погибли при ДТП в Нигерии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Абуджа, 29 апреля /Синьхуа/ — 12 человек погибли в ДТП, произошедшем в субботу вечером на юго-западе Нигерии. Об этом в воскресенье сообщил корр. агентства Синьхуа представитель местной дорожной полиции Бабатунде Акинбии.
По его словам, еще пять человек получили травмы в результате инцидента с участием грузовика и автобуса на автодороге Лагос-Ибадан.
Б. Акинбии отметил, что трагедия произошла из-за неправомерного обгона, совершенного водителем автобуса, шедшего в противоположном направлении, когда он лоб в лоб столкнулся с грузовиком.
Пострадавшие были доставлены в государственную больницу. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Камбодже в результате столкновения автоцистерны с внедорожником погибли пять человек -- полиция Три человека погибли в результате аварии в Мурманской области РФ 7 человек погибли в результате ДТП в Юго-Западном Китае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые популярные автомобили в Москве8
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение