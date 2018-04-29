12 человек погибли при ДТП в Нигерии

Абуджа, 29 апреля / Синьхуа / — 12 человек погибли в ДТП, произошедшем в субботу вечером на юго-западе Нигерии. Об этом в воскресенье сообщил корр. агентства Синьхуа представитель местной дорожной полиции Бабатунде Акинбии.

По его словам, еще пять человек получили травмы в результате инцидента с участием грузовика и автобуса на автодороге Лагос-Ибадан.

Б. Акинбии отметил, что трагедия произошла из-за неправомерного обгона, совершенного водителем автобуса, шедшего в противоположном направлении, когда он лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

Пострадавшие были доставлены в государственную больницу. —0—